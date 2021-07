Covid-19: Sesab nega aplicação de vacinas com validade vencida na Bahia

Após a publicação da matéria da Folha de S.Paulo que afirma que mais de 26 mil doses vencidas da vacina Astrazeneca foram aplicadas no país, a Secretaria da Saúde do Estado se posicionou sobre a informação.

De acordo com a secretaria, não ouve aplicação de doses de vacina contra Covid-19 com data de validade vencida em Salvador e outros municípios, a exemplo de Juazeiro, como está sendo erroneamente divulgado.

“Conforme explica a superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa), Rívia Barros, os imunizantes foram aplicados no prazo de validade, mas a notificação, ou seja, o registo no sistema do Ministério da Saúde ocorreu depois da data de vencimento da vacina.

A Sesab acrescenta que pode também ter acontecido um erro de digitação no sistema do Ministério da Saúde”, diz o comunicado.