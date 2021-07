Covid-19: Tóquio decreta novo estado de emergência e pode barrar torcedores nas Olimpíadas

Tóquio, cidade-sede dos jogos olímpicos, está com uma nova alta de número de casos da covid-19 e decretou um novo estado de emergência na cidade. O fato está sendo analisado pelo governo japonês e já se estuda a possibilidade de barrar todos os torcedores das arquibancadas. A previsão é que os jogos olímpicos iniciem no dia 23 de julho. As informações são do globoesporte.com.

De acordo com a apuração do globoesporte.com, a imprensa japonesa afirmou que o estado de emergência da cidade deve valer até o dia 22 de agosto, durante toda a duração das Olimpíadas que se encerram no dia 8 de agosto.

Nas últimas 24h, Tóquio registrou 920 casos de covid-19, maior número desde o dia 13 de março. A vacinação no país é lenta e apenas 14,5% da população está totalmente imunizada. O Comitê Organizador das Olímpiadas restringiu o público a 50% da capacidade dos estádios, com o limite de 10 mil torcedores residentes no Japão.