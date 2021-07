Covid: toda população adulta de Salvador receberá 1ª dose até fim de agosto, diz prefeito

O prefeito Bruno Reis afirmou durante o evento de divulgação do projeto Road Show Salvador 2021 que toda população adulta (acima de 18) de Salvador será vacinada contra a primeira dose da covid-19 até o final de agosto. Até esta terça-feira (27), a capital baiana vacinou 68% do público alvo com primeira dose e 31% com o ciclo vacinal completo.

Ainda de acordo com Bruno Reis, caso o calendário se confirme, será possível imunizar a população com a segunda dose com margem de segurança para o carnaval do ano que vem.

“Nós temos um timing para a realização do carnaval, que é muito mais da indústria do carnaval do que da prefeitura. No ano passado, trabalhamos com o timing para novembro. Como ainda estamos em julho, chegando em agosto, se os números continuarem caindo, assim que eu chegar a 100% de imunização da população do público alvo com a primeira dose e tiver a garantia da aplicação da segunda dose ainda este ano, com a margem de segurança para a realização do carnaval, eu irei fazer os devidos anúncios”, disse o gestor municipal.