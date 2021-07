Craque Neto diz que foi maltratado por Zeca Pagodinho: ‘Era fã, não sou mais’

Quem acompanha o Craque Neto sabe que ele não mede as palavras. O apresentador segue a linha sincerão e não foi diferente na participação no podcast ‘Mesa Quadrada’. O ex-jogador revelou que foi maltratado por Zeca Pagodinho e por isso deixou de ser fã do cantor.

“Era muito fã do Zeca Pagodinho, não sou mais. Ele me tratou muito mal no dia em que fui pedir um autógrafo, ele foi extremamente escroto comigo, está tudo certo. Essa música que ele fez, Judia de Mim, nunca mais pronunciei isso, pois vem de uma coisa muito chata e a gente tem que entender isso”, disse Neto.