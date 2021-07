CRB 2 x 1 Vila Nova – Reabilitação e volta ao G4 da Série B

Maceió, AL, 18 (AFI) – O CRB se reabilitou ao vencer por 2 a 1 o Vila Nova, neste domingo à noite, no estádio Rei Pelé, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na gangorra da classificação, o time alagoano aparece em quarto lugar, com 20 pontos, recuperando várias posições perdidas após a derrota para o Guarani, por 1 a 0.

Para ficar dentro do G4 – zona de acesso – o CRB tem uma vitória a mais – 6 a 5 – do que o Goiás, também com 20 pontos em quinto lugar. O time goiano, com campanha regular, segue com 14 pontos, em 12.º lugar.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS

GOL NO COMEÇO

Com os dois times armados no mesmo esquema 4-4-3, a expectativa era de jogo equilibrado. O CRB se deu melhor, porque abriu o placar na parte inicial do jogo. Aos oito minutos, Guilherme Romão faz o cruzamento para o lado direito, onde Diego Torres ajeita e rola para o chute cruzado de Alan James.

O gol deu tranquilidade ao time alagoano, que passou a tocar bola na espera de uma reação do adversário. Mas o Vila Nova foi tímido demais no ataque, não chutando nenhuma bola com perigo ao gol defendido por Diogo Silva.

OUTRO GOL CEDO

A esperada reação no segundo tempo ficou em segundo plano com o segundo gol do CRB, logo aos três minutos. Após recuperada de bola de Diego Bressan, ele lança Erik no lado esquerdo e daí sai o cruzamento para o outro lado da área. Diego Torres bate de primeira com o pé esquerdo e faz 2 a 0.

Somente depois disso, é que o Vila Nova esboçou uma reação. Naquela altura, porém, já encontrou o CRB bem armado no sistema defensivo e sem dar espaços. Os alagoanos até exageraram no toque de bola na espera de uma chance de contra-ataque.

CRB fez os gols de administrou bem a vantagem. Foto: Francisco Cedrim

SUSTO E EXPULSÃO

Com a acomodação, o CRB sofreu um gol aos 40 minutos. Após o cruzamento do lado esquerdo, Alan Grafite apareceu na pequena área para levantar o pé e completar para as redes. Por conta disso, os últimos minutos foram de pressão goiana.

O curioso é que Alan Grafite, nos acréscimos, foi expulso. Recebeu o cartão amarelo e depois o vermelho, após cometer duas infrações.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 13.ª rodada, o CRB vai enfrentar o Coritiba no Paraná, dia 22, quinta-feira às 19 horas. O Vila Nova volta a campo na quarta-feira, de novo em Goiânia, diante do Brusque, a partir das 16 horas.