CRB x Botafogo – Times se enfrentam em Maceió de olho no G4

Maceió, AL, 05 (AFI) – CRB e Botafogo entram em campo nesta terça-feira, às 21h30, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os times estão há dois jogos sem perder e duelam Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), com o objetivo de se manterem na briga pelo G4.

BUSCA PELO G4

O CRB vem de vitória importante no clássico com o CSA, por 1 a 0, e chegou a 14 pontos, na quinta colocação. O Goiás, que fecha o G4, tem só dois pontos a mais.

Depois de vencer o Vitória por 1 a 0, o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Avaí, mas o resultado teve sabor de vitória, pois o gol foi marcado no fim do duelo. O time carioca está um pouco mais distante do G4, com 12 pontos, em nono lugar.

CRB

Além dos três pontos conquistados no clássico, o CRB não teve sua defesa vazada, algo comemorado, já que o time é o segundo pior neste quesito, com 14 gols sofridos, dois a menos do que o Cruzeiro.

Para o confronto, o técnico Allan Aal precisará fazer ao menos uma mudança no setor ofensivo. Isso porque Ewandro levou o terceiro cartão amarelo e está fora.

A tendência é que o lateral-direito Reginaldo seja adiantado para fazer a função de ponta e, com isso, Celsinho entraria no time. Entretanto, Nicolas Careca também é opção para o ataque.

BOTAFOGO

Chamusca terá um reforço para o duelo. Chay se juntou à delegação após cumprir suspensão na última partida. É provável que o jogador de 30 anos reassuma a titularidade no lugar do volante Barreto, atuando como terceiro homem de meio-campo.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Guilherme Santos é desfalque certo, pois levou o terceiro cartão amarelo. Rafael Carioca, que entrou na última partida, deve substituí-lo.

Ronald, sentiu dores musculares, não preocupa, mas Marco Antônio, que marcou o gol na última partida, também pode ganhar uma chance.