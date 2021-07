CRB x Ponte Preta – Me ajuda a te ajudar, Macaquinha…

Maceió, AL, 31 (AFI) – A torcida da Macaca prometeu trégua nos protestos, mas em contrapartida exigiu melhora dentro de campo por incentivos. É com este ambiente que a Ponte Preta visitará o CRB neste domingo, às 18h15, no Rei Pelé, em Maceió, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O apoio fora das quatro linhas já surtiu efeito na última rodada, quando a Ponte venceu o Goiás, por 2 a 1, em Campinas. O time é penúltimo colocado com 12 pontos – um ponto atrás do Londrina (16º), primeiro fora do Z4 e que já atuou na rodada, tornando o resultado positivo essencial para ficar próximo de sair desta situação desconfortável.

Já o CRB faz excelente campanha sob o comando de Allan Aal, aparecendo na quinta posição com 24 pontos – dois a menos que o Avaí, primeiro no G4. Porém, neste final de semana o time divide as atenções com a Copa do Brasil, já que na próxima quarta o time enfrentará o Fortaleza na volta das oitavas de final. Na ida, os cearenses venceram por 2 a 1, forçando que os alagoanos vençam a volta a qualquer custo.

ESCALAÇÃO REGATIANA É INCÓGNITA

Após a derrota para o Fortaleza, na Copa do Brasil, o elenco do CRB se reapresentou e o técnico Allan Aal adotou mistério quanto ao time que mandará a campo contra a Ponte. O que se sabe é que a Ponte Preta não é a prioridade da comissão técnica e diretoria, razão a qual alguns jogadores poderão ser poupados.

A única informação referente ao time é a ausência do atacante Alisson Farias, que está em fase final de recuperação no departamento médico e pode retornar aos treinamentos na próxima semana. Assim, ele é única baixa certa, com o restante do time devendo ser divulgado pela assessoria do clube momentos antes de a bola rolar.

PONTE PRETA COM MUDANÇAS

A Ponte Preta ganhou uma baixa para a sequência da temporada, já que Lucas Cândido sofreu lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico. Em contrapartida, o técnico Gilson Kleina conta com o retorno do experiente meia Camilo, que inclusive deverá iniciar a partida entre os titulares. O mesmo vale para Richard.

“O CRB está fazendo um grande campeonato, é um jogo muito difícil, também está bem dentro da Copa do Brasil, então não sabemos que time ainda vão colocar. Mas o importante é o nosso comportamento”, disse Kleina em entrevista.

“A gente vem tentando fazer os ajustes. O CRB realmente tenta propor, coloca muitos jogadores na última linha. É um time que vem mantendo a base titular dentro da competição e tenta se impor dentro dos seus domínios. Precisamos ter inteligência e sabedoria, mas sem abdicar do nosso futebol”, completou o treinador, que na última rodada completou 200 jogos no comando da Ponte.