CRB x Vila Nova – Dupla se enfrenta visando o G4 da Série B

Maceió, AL, 17 (AFI) – Visando a parte de cima da tabela, CRB e Vila Nova se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Rei Pelé, em Maceió, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O time alagoano faz boa campanha na Série B, mas quer a reabilitação após perder para o Guarani, por 1 a 0, em Campinas, na última rodada. O resultado deixou o time com 17 pontos e na oitava posição.

Já o Vila Nova quer comprovar o bom momento no campeonato e somar pontos fora de casa. Os goianos não perdem há cinco jogos e na última rodada não saíram de um empate sem gols com o Brasil de Pelotas, em Goiânia.

CRB PODE MUDAR O ATAQUE

Apesar do revés para o Guarani, o técnico Allan Aal não deve fazer mudanças relevantes no time titular do CRB. Aliás, a tendência é que ele repita a escalação, mas se tiver que alterar alguma coisa será no setor ofensivo.

O trio de ataque não tem ido bem e tem rendido inúmeras críticas dos torcedores nas redes sociais. O mais contestado é Vitão, qie pode dar lugar à Ewandro ou Alan James, o que será definido apenas momentos antes de a bola rolar.

VILA NOVA TÊM BAIXAS

Em alta, o Vila Nova será obrigado a mexer em sua formação inicial para o duelo na capital alagoano. O técnico Higo Magalhães não terá Renato e Arthur Rezenda, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Deivid, que sofreu lesão no tornozelo e está entregue ao departamento médico.

“CRB é uma equipe muito forte, basta ver o número de pontos e a situação em que se encontram na competição. Sempre perto do G-4. É uma equipe que realmente tem muita qualidade. Essa Série B é muito difícil. Eles estão conseguindo mostrar força em casa, mas estamos atentos a isso. Vai ser um grande duelo. Estamos nos preparando para executar tudo muito bem. Que possamos ser felizes na execução”, disse o técnico em entrevista coletiva.