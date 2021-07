Criciúma aproveita série fora de casa pela Série C para recuperar gramado do Heriberto Hülse

Criciúma, SC, 08 (AFI) – O Heriberto Hülse tem sido o ponto forte do Criciúma neste início de Série C do Campeonato Brasileiro. E para manter o gramado impecável, o clube aproveitou a série de dois jogos como visitante para recuperar o gramado da sua casa. O processo de revitalização já começou e deve durar duas semanas.

“No primeiro dia o gramado foi cortado e nesta quarta-feira foram aplicadas as sementes de azevem e colocada a camada de areia e o adubo, conforme a orientação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)”, explicou o Criciúma.

Após vencer o Paraná, por 2 a 0, em casa, o Criciúma visitará o Botafogo na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sétima rodada. Na sequência, o desafio será contra o Mirassol, no Maião, em 17 de julho, às 15 horas.

AGUIRRE E AS IMPROVISAÇÕES NO INTER!

FORÇA CASEIRA!

Invicto, o Criciúma lidera o Grupo B e tem a melhor campanha no geral da Série C. Dos 14 pontos conquistados pelo time do técnico Paulo Baier, nada menos do que 12 foram obtidos no Heriberto Hülse. São quatro vitórias em casa e dois empates fora.

As melhorias no gramado do Majestoso poderão ser vistas no clássico catarinense contra o Figueirense em 23 de julho pela nona rodada.