Criciúma repudia foguetório no hotel do Fluminense antes de decisão na Copa do Brasil

Criciúma, SC, 27 (AFI) – Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Criciúma vive um sonho ao disputar as oitavas de final da Copa do Brasil. Eufórica, a torcida armou um foguetório na frente do hotel da delegação do Fluminense. A ‘festa’ durou varou a madrugada e gerou até nota oficial do clube repudiando tal ação.

“O Criciúma Esporte Clube lamenta e repudia o foguetório da madrugada desta terça-feira em frente ao hotel em que está hospedada a equipe do Fluminense, nosso adversário das oitavas de final da Copa do Brasil. O ato, que tem a nossa total desaprovação, acabou atrapalhando o sono não só dos nossos adversários, mas também de outros hóspedes e dos moradores da grande Próspera”, disse em nota.

Criciúma enfrenta o Fluminense nesta terça-feira

O clube carvoeiro lembrou ainda que terá o duelo de volta, contra o próprio Fluminense, no Rio de Janeiro, marcado para o próximo sábado, às 16h30, no Maracanã. O duelo foi adiantado por causa do jogo adiado do time carioca na Libertadores contra o Cerro Porteño.”Sempre fomos muito bem recebidos por nossos rivais em todas as cidades em que o Criciúma se hospeda, assim como mantemos a cordialidade de emprestar nosso Centro de Treinamento para as equipes visitantes e ter os locais de treinamento dos adversários a nossa disposição quando precisamos. Jamais concordamos com tal fato e o acontecido não condiz com a conduta do clube. Pedimos desculpas aos atletas, comissão técnica e demais profissionais do Fluminense, assim como a todos que foram incomodados nesta madrugada”, completou o clube.

O JOGO

Sonhando com um bicampeonato histórico, o Criciúma enfrenta o Fluminense nesta terça-feira, às 19h15, no Heriberto Hülse.

Veja o vídeo:

A madrugada foi de foguetório em Criciúma, justamente no hotel em que a delegação do Fluminense está hospedada desde ontem. pic.twitter.com/hBkdwcuhRl — Polidoro Júnior (@PolidoroJunior) July 27, 2021