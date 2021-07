Criciúma-SC 1 x 0 Figueirense-SC – Tigre vence clássico, quebra tabu e assume liderança na Série C

Criciúma, SC, 23 (AFI) – A nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C começou em grande estilo com a vitória do Criciúma por 1 a 0 no clássico contra o Figueirense. O duelo aconteceu no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Hygor marcou o gol para o Tigre.

Com o resultado, o Criciúma dorme na liderança do Grupo B com 17 pontos. O Figueirense permanece na sétima colocação com 10 pontos.

QUEBRA DE JEJUM

A vitória desta tarde fez com que o Criciúma quebrasse um jejum nos clássicos contra o Figueirense. O Tigre não vencia o Furacão há cinco anos. A última vez tinha sido no Campeonato Catarinense de 2016, quando havia vencido o time alvinegro pelo placar de 2 a 0.

DEU TIGRE NO CLÁSSICO

A primeira etapa só deu Tigre. Dominando boa parte do jogo, o Criciúma foi quem mais chegou no campo de ataque. Aos 11 minutos, Fellipe Mateus cobrou falta na área do Furacão e Rodrigo, livre, cabeceou para o fundo da rede. Porém o bandeira assinalou impedimento na jogada.

Aos 21 minutos, Silvinho levantou a bola na área e Hygor apareceu para balançar a rede do Figueirense. Os donos da casa ainda tiveram outras oportunidades, mas pararam no goleiro Rodolfo Castro.

SEGUNDO TEMPO

O Figueirense voltou mais ligado no segundo tempo. Aos seis minutos, o alvinegro teve duas oportunidades. A primeira com Guilherme Teixeira e a outra com Bruno Paraíba, mas pararam no goleiro carvoeiro.

Já no final da partida, André Krobel cobrou falta direto para o gol e o goleiro Gustavo fez uma grande defesa e mandou a bola para escanteio O Figueirense seguiu pressionando, mas não conseguiu chegar ao gol de empate.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada, o Criciúma terá pela frente mais um grande desafio para se manter na briga pela classificação. Diante do Ituano, fora de casa, o Tigre entra em campo na quarta-feira (4), às 17h. Já o Figueirense, recebe o Novorizontino, domingo (1), às 11h, no estádio Orlando Scarpelli. As partidas serão válidas pela 10ª rodada da Série C.