Criciúma-SC 2 x 0 Paraná-PR – Tigre faz dever de casa, segue invicto e isolado na liderança da Série C

Criciúma, SC, 04 (AFI) – Em um dos jogos que movimentaram as disputas da sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste domingo (04), o Criciúma fez jus ao fator casa para se manter invicto e na liderança do Grupo B. Jogando no Estádio Heriberto Hülse, o Tigre recebeu e venceu o Paraná, pelo placar de 2 a 0. Luiz Paulo e Marcão marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Tigre se mantém na ponta do grupo, com 14 pontos somados, um na frente do Ypiranga que segue na cola, na segunda posição com 13 pontos. Do outro lado, o Paraná vive uma situação completamente diferente. No lado oposto da tabela, a equipe é nona com apenas quatro pontos conquistado, estando dentro da zona de rebaixamento.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTO DO DUELO

RESUMO DA PARTIDA

O Criciúma começou o jogo dando trabalho para a defesa paranista, principalmente em finalizações de Helder. Do lado do Paraná, Gustavo França e Gabriel Pires levaram perigo. E, já nos instantes finais do primeiro tempo, Dudu Figueiredo foi quem apareceu para o time da casa, mas parou no goleiro Bruno Grassi.

No segundo tempo, Tigre enfim tirou o zero do marcador, após cobrança de pênalti de Luiz Paulo, aos dois. Nos minutos seguintes, o jogo não engrenou. Mas nos instantes finais da partida, o Paraná ensaiou uma pressão em busca do empate. Mas foi o time da casa que chegou ao segundo com Marcão, que aproveitou cruzamento rasteiro de Eduardo para fechar a conta no Heriberto Hülse.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sétima rodada do Grupo B da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado (10), o Paraná visita o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 15h. Já na segunda-feira (12), o Criciúma também joga fora de casa e encara o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, às 20h.