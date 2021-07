Criciúma-SC x Fluminense – Em maratona de jogos, Tricolor vai confirmar favoritismo?

Criciúma, SC, 26 (AFI) – As oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira. Criciúma e Fluminense se enfrentam no primeiro jogo mata-mata, às 19h15 no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Os cariocas estão se dividindo em três competições enquanto o Tigre quer eliminar mais um rival da Série A.

Os catarinenses já eliminaram Marília-SP, com empate sem gols, Ponte Preta-SP, com empate por 1 a 1 e vitória nos pênaltis por 5 a 4, e América-MG, com empates por 0 a 0 e 2 a 2 e vitória nos pênaltis por 3 a 2. Entretanto, desde o último jogo, em 9 de junho, o Criciúma conseguiu mais consistência na Série C e chega motivado sob comando do técnico Paulo Baier.

Já o Fluminense, que entrou na terceira fase, eliminou o Red Bull Bragantino em duelo de elite. Venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e depois perdeu por 2 a 1. Os cariocas ainda disputam outras duas competições. No Brasileirão, vêm de duas derrotas seguidas e ocupa a décima colocação com 17 pontos. Na Libertadores, venceu o primeiro duelo das oitavas de final com o Cerro Porteño por 2 a 0.

COMO VEM O CRICIÚMA

O time comandado pelo técnico Paulo Baier não terá À disposição dois atletas por motivos burocráticos. Os atacantes Luiz Paulo e Silvinho, antes de acertaram com o Tigre, atuaram na Copa do Brasil por Madureira e CSA, respectivamente.

O treinador não deverá ter baixas por lesão. Sendo assim, a equipe que vem atuando nas partidas da Série C deve iniciar o confronto. Paulo Baier espera um time inteligente e com boa estratégia durante os 90 minutos.

“Temos que jogar o nosso jogo. Vamos enfrentar uma grande equipe e com jogadores muito bons. É um jogo importante para o Criciúma, um jogo importante para dar sequência. É um campeonato diferente, são dois jogos.

Então tem que ter inteligência e estratégia. É um jogo muito importante para nós. Temos que jogar da mesma maneira que foi contra o América-MG. Temos que competir e brigar por cada bola”, disse o técnico carvoeiro.

COMO VEM O FLUMINENSE

O Fluminense, do técnico Roger Machado, finalizou sua preparação em São Paulo, no CT do Corinthians. Desfalque certo é o atacante Caio Paulista, que voltou para o Rio de Janeiro após sofrer lesão na coxa. Com isso, Matheus Martins foi relacionado.

A boa notícia fica por conta do provável retorno do zagueiro Luccas Claro, que treinou normalmente após ser poupado por fadiga muscular.

“A ideia é irmos com força máxima sempre que possível a partir de agora. Fim desse mês e de agosto são decisivos em nossas aspirações nas competições. São semanas eliminatórias, se encerra o 1º turno do Brasileiro, e vai determinar tudo o que se desenrolar daqui para frente”, disse o técnico Roger Machado.