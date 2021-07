Criciúma-SC x Paraná-PR – Líder defende invencibilidade em ‘duelo de Série A’

Criciúma, SC, 03 (AFI) – A sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C coloca frente a frente dois clubes que já disputaram a Série A do Brasilero. O Criciúma recebe no estádio Heriberto Hulse o Paraná Clube, às 16h, pelo grupo B da competição.

O Criciúma faz uma campanha irretocável na competição. Líder com onze pontos, time catarinense ainda não perdeu na Série C e vem de vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0.

O Paraná entra em campo focado em embalar após conquistar a primeira vitória na Série C ao bater o São José-RS, pelo placar de 3 a 1 no último final de semana. O Paraná Clube está apenas na oitava posição, com quatro pontos – apenas dois da zona de rebaixamentos e cinco do G-4.

O time paranaense fora de casa perdeu seus dois jogos, para Ypianga e Ituano e neste domingo precisa mudar este panorama.

MARCÃO ESTREIA?

Para a partida deste domingo, a dúvida é se o atacante Marcão fará sua estreia. Ele foi contratado e apresentado durante a semana e não sabe se ficará no banco ou começará o jogo como titular.

O volante Arilson, que havia sentido um desconforto na vitória contra o Novorizontino no último domingo trabalhou normalmente com o elenco durante a semana e não deve ser dúvida para a partida.

Para o duelo deste domingo, o técnico Paulo Baier pede que seus jogadores mantenham os pés no chão e a postura apresentada até aqui.

“Resgatamos o Criciúma, e acho que o torcedor está muito feliz por isso. A gente briga pela bola, disputa, não tem lance perdido. Quando cheguei, disse que buscaria isso. O Criciúma sempre foi assim, guerreiro, e o espírito mudou”, disse.

PARANÁ CLUBE

Para o duelo, o técnico Maurílio Silva terá um retorno e uma baixa para armar o time titular. Recuperado de uma lesão de grau 1 no posterior da coxa direita, o meia Gabriel Pires está de volta após desfalcar a equipe na rodada passada. Por outro lado, o zagueiro Hurtado recebeu uma proposta tentadora do futebol europeu e não faz mais parte do elenco do Paraná.

Apesar de ser um duelo contra o líder da chave, o lateral-esquerdo Danilo, que será titular, projetou um bom resultado. “A gente vai em busca da vitória para que a gente possa emplacar a segunda vitória e conseguir mirar a classificação, que é nosso principal foco”.

Durante a semana, a diretoria anunciou três reforços zagueiro Samuel (ex-Botafogo-PB) e os atacantes Sillas (ex-Madureira) e Vinicius Moura (ex-Concórdia-SC), que ficam à disposição para a partida deste domingo.