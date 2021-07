Cristiano Ronaldo curte férias em megaiate de R$ 52 milhões; veja fotos

Até o ‘robozão’ precisa de descanso! O jogador de futebol Cristiano Ronaldo, de 36 anos, está passando as férias ao lado da noiva em uma megaiate de luxo. Segundo informações obtidas pela revista Quem, a embarcação é cotada em U$ 10 milhões, cerca de R$ 52 milhões.

O barco é da marca italiana Azimut Yachts, tem mais de 350m² e foi feito com fibra de carbono 100% pura. Ao todo são cinco suítes decoradas, jacuzzi e bar, ou seja, uma casa de luxo completa. O modelo escolhido por Cristiano Ronaldo é um dos maiores megaiates produzidos no Brasil e apenas 8 unidades foram vendidas no país. Confira fotos postadas pelo jogador nas redes sociais: