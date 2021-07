Cruzeiro 0 x 0 Coritiba – Jogo sonolento e empate justo no Mineirão

Belo Horizonte, MG, 06 (AFI) – Num jogo fraco tecnicamente e sem chances claras de gol, Cruzeiro e Coritiba empataram por 0 a 0, nesta terça-feira à noite, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela abertura da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O resultado é bom apenas para o Coritiba, que aumentou sua invencibilidade no campeonato para seis jogos – vinha de cinco vitórias consecutivas. O time paranaense é o vice-líder com 20 pontos. Um atrás do líder Náutico, que jogará contra o Goiás, em Goiânia, na sexta-feira.

Já o Cruzeiro chegou a sua quarta partida sem vitória na Série B. São três empates e uma derrota nos últimos jogos. Os mineiros aparecem apenas na 13ª posição com dez pontos ganhos.

CONFRONTO SONOLENTO

Ao contrário do que muitos esperavam, o primeiro tempo teve baixo nível técnico e poucas oportunidades de gol para Cruzeiro e Coritiba. Os times erraram muitos passes e abusaram das jogadas aéreas, todas sem sucesso.

O Cruzeiro teve mais posse de bola, só que encontrou dificuldades para passar pela forte marcação adversária. Já o Coritiba claramente adotou a cautela e apostou nos contra-ataques para surpreender no Mineirão, postura que não surtiu efeito nos 45 minutos iniciais.

PLACAR JUSTO

No segundo tempo o futebol apresentado não melhorou, mas Cruzeiro e Coritiba saíram um pouco mais ao ataque. O time paranaense assustou aos 23 minutos, quando Waguininho tocou para Igor Paixão e o atacante finalizou colocado, rente a trave do goleiro Fábio.

O Cruzeiro respondeu aos 33 minutos, quando Felipe Augusto aproveitou cruzamento da direita, ganhou da marcação pelo alto e cabeceou nas mãos de Wilson, bem posicionado e que fez defesa tranquila.

Nos minutos finais da partida o Coritiba quase fez o gol da vitória. Aos 48, Val arriscou de fora da área e acertou a trave de Fábio, já batido no lance.

PRÓXIMOS JOGOS

O Cruzeiro volta a campo no sábado para enfrentar o Botafogo-RJ, às 16h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Coritiba jogará apenas na terça-feira, dia 13 de julho, quando receberá o Vasco, às 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).