Cruzeiro perde jogador titular para time do Brasileirão

Belo Horizonte, MG, 21 (AFI) – A fase do Cruzeiro realmente é muito ruim. Além de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o time perdeu um dos poucos jogadores que vinha se destacando.

Artilheiro celeste na temporada, com sete gols em 27 jogos, o volante Matheus Barbosa não faz mais parte do elenco. O Avaí solicitou seu retorno após receber uma proposta do Atlético-GO.

“O Atlético-GO demonstrou interesse e o contrato diz que o Matheus pode ser solicitado pelo clube para disputar a Série A ou para o exterior. O Atlético-GO fez uma proposta mais interessante, com opção de compra”, explicou o presidente do Avaí, Francisco Battistotti, ao Superesportes.

A despedida de Matheus Barbosa pelo Cruzeiro foi para ser esquecida. Na derrota para o Remo, por 1 a 0, na última terla-feira, o volante acabou sendo expulso aos 24 minutos do segundo tempo.

Sem Matheus Barbosa, o Cruzeiro reagir na Série B do Brasileiro no próximo sábado, contra o Vila Nova, às 16h30, em Goiânia, pela 14ª rodada. São sete partidas seguidas sem vitória, o que deixou o técnico Mozart Santos na corda bamba.