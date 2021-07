Cruzeiro x Londrina – Quem diria que fosse um confronto direto contra a degola

Belo Horizonte, MG, 29 (AFI) – Em queda livre na tabela e com o técnico Mozart pressionado no cargo, o Cruzeiro faz um confronto direto na luta contra o rebaixamento diante do Londrina. A partida válida pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro está marcada para as 21h30, no Mineirão.

O momento celeste é delicado. Sem vencer há oito partidas, o Cruzeiro está na penúltima colocação, com os mesmos 12 pontos do Londrina, que está em 18º lugar. O time paranaense defende uma invencibilidade de três jogos e vem de vitória sobre o Remo, por 1 a 0.

INICIOU A CONTAGEM

Essa será a primeira das cinco partidas que o Cruzeiro vai cumprir sem público pela confusão causada por torcedores no Mineirão no jogo contra o Palmeiras, que decretou o rebaixamento à Série B em 2019. Isso porque, nesta quinta-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou um plano para a retomada dos torcedores aos estádios.

NOTÍCIAS BOAS E RUINS

Pressionado no cargo, Mozart tem problemas para escalar o Cruzeiro. O zagueiro Rhodolfo e o volante Lucas Viana se junataram ao lateral-direito Raúl Cáceres no departamento médico. Léo Santos e Flávio devem ser os substitutos dos dois primeiros.

Por outro lado, o treinador vai ter o retorno do atacante Marcelo Moreno, que foi desfalque nas últimas duas partidas devido a um problema familiar. O boliviano está confirmado entre os titulares.

TUBARÃO TEM RETORNOS

Embalado pela vitória sobre o Remo, que encerrou um jejum de sete jogos, o Londrina deve mexer no time titular. O técnico Márcio Fernandes tem as voltas do zagueiro Lucas Costa e do lateral-esquerdo Luiz Henrique após cumprirem suspensão automática.

Enquanto isso, a diretoria trabalha para trazer um reforço de peso. Márcio Fernandes revelou que o Londrina está de olho na contratação do experiente atacante Ricardo Oliveira, sem clube desde que deixou o Coritiba no fim de maio.