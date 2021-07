CSA 0 x 1 CRB – Um gol de pênalti decidiu o clássico alagoano

No clássico alagoano, o CRB levou a melhor em cima do CSA ao vencer por 1 a 0, neste sábado à noite, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após um primeiro tempo decepcionante, o CRB fez seu gol no começo da etapa final com um gol de Diego Torres, cobrando pênalti.

A vitória colocou o CRB na quinta posição com 14 pontos, portanto, perto do G4 – zona de acesso. O CSA, que vinha de derrota para a Ponte Preta por 2 a 1, segue com oito pontos em 14.º lugar, bem perto da zona de rebaixamento.

FRUSTRAÇÃO INICIAL

Frustrando as expectativas, o primeiro tempo do grande clássico alagoano foi decepcionante. O CRB conseguiu ficar mais tempo com a bola, mas não teve nenhuma eficiência nas finalizações. De outro lado, o CSA também se fechou bem, mas praticamente não atacou.

A única chance de gol pertenceu ao CSA, numa bela jogada iniciada com um toque de calcanhar de Renato Cajá para Dellatorre. O atacante chutou forte de perna esquerda e o goleiro Diogo Silva caiu e deu um tapa com a mão esquerda, fazendo a defesa em dois tempos.

APERTOU E MARCOU

O CRB voltou mais adiantado no segundo tempo e logo aos dois minutos assustou com um chute de Erik que tirou tinta do travessão. Aos quatro minutos, Guilherme Romão entrou na área e foi bloqueado com o corpo por Matheus Felipe. O árbitro marcou pênalti, apesar das reclamações dos jogadores do CSA.

Na cobrança, o meia argentino Diego Torres foi perfeito. Ele acertou o ângulo direito do goleiro Thiago Rodrigues, que escolheu o canto certo, porém, sem alcançar a bola. No minuto seguinte, quase o CSA empata numa cabeçada de Delatorre e grande defesa de Diogo Silva. O clássico dava sinais de melhora.

SÓ SE DEFENDEU

Depois do gol, porém, o CRB abriu mão de atacar. O rival passou a dominar as ações em campo, mas sem poder de finalização. Tanto que focou os lances de bola parada com o experiente meia Renato Cajá, mas desta vez ele não acertou nenhuma vez.

Até o final o enredo foi o mesmo: O CSA no campo ofensivo e o CRB se defendendo. Terminou assim e sem mudança no placar.

PRÓXIMOS JOGOS

O CSA vai ter a semana toda para trabalhar, porque só volta a campo no outro domingo, dia 11,às 20h30, contra o Brusque, em Santa Catarina. O CRB joga já na terça-feira, dia 6, contra o Botafogo, de novo no Rei Pelé, a partir das 21h30