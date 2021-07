CSA x Goiás- Clubes se enfrentam com objetivos diferentes na Série B

Maceió, AL, 13 (AFI) – Em jogo que vai movimentar a quarta-feira da segunda divisão, CSA recebe o Goiás para se afastar da zona mais temida, e o Verdão busca voltar ao G4. O confronto será as 19h, no estádio Rei Pelé em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série B.

O CSA conseguiu grande vitória fora de casa contra o Busque por 3 a 2 e vem embalado com objetivo de se afastar do Z4 e sonhar com o G4. O time alagoano está na décima terceira posição com 11 pontos, somente três da zona de rebaixamento e seis do G4.

O Goiás caiu para a série B na última temporada e para essa temporada o time ainda é uma incógnita. Ainda não venceu jogando fora de casa, mas estava 100% jogando em casa, até que na última rodada perdeu para o líder Náutico.

O Verdão do centro-oeste está na sexta posição com 16 pontos, apenas um do G4.

CSA PREPARADO

O principal reforço do time, é no banco de reservas, onde terá a estreia de Ney Franco, que já está no BID e comandará o time pela primeira vez. E já teve boa impressão na partida contra o Brusque, que estava apenas assistindo. Ney Franco ainda não estava regularizado no BID.

O time também tem o retorno de Dellatorre que cumpriu suspenção automática e deve retornar ao time.

Iuri Castilho ainda está em transição e ainda é dúvida para a partida.

PRONTO PARA O G4

Goiás ainda busca sua primeira vitória longe de sua casa nessa competição, e tem chances se perder a diretoria demitir o treinador Pintado, já que o clima piorou após trocar nome de jogador antes de partida contra o Vitória.

O time não irá contar com o zagueiro David Duarte suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas quem retorna de suspenção é o meia Élvis. Outro desfalque certo, é do lateral Jefferson, que segue no departamento médico.