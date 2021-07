CSA x Vasco – À espera de Lisca, Cruzmaltino tenta mais uma vez colar no G4

Maceió, AL, 20 (AFI) – Em processo de mudança no comando técnico, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Visita o CSA no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) para ampliar sequência invicta e tentar mais uma vez se aproximar do G4.

Apesar dos quatro jogos invictos, sendo duas vitórias, o Vasco não vem atuando bem e deixou escapar pontos importantes diante dos dois líderes e concorrentes diretos pelo acesso. Empatou sem gols com o Coritiba e por 1 a 1 com o Náutico. Contra os pernambucanos, os cariocas perderam a chance de entrar no G4, o que culminou na demissão de Marcelo Cabo nesta semana.

O Vasco está no meio da tabela com 18 pontos, quatro a mais do que o CSA. Embora já tenha anunciado Lisca como novo treinador, quem comandará o time cruzmaltino é Alexandre Gomes, técnico do sub-20, que realizou treino na terça-feira e viajou para a capital alagoana.

VASCO

Alexandre Gomes não deve fazer muitas mudanças na escalação e focar na parte tática, principalmente na criação de jogadas para usar de melhor forma Cano, goleador do time. Apesar disso, será obrigado a mexer na lateral direita, pois Léo Matos recebeu o terceiro cartão amarelo. Seu substituto é Cayo Tenório, mas o lateral-esquerdo Riquelme também é opção para entrar no time. Com isso, Zeca seria deslocado para a direita.

Além disso, Juninho e Léo Jabá entraram bem no último jogo e são opções para Galarza e MT. Outros quatro desfalques já eram conhecidos. O goleiro Lucão e o zagueiro Ricardo Graça estão em Tóquio com a seleção olímpica. Já os volantes Michel e Romulo estão se recuperando de desconfortos musculares.

CSA

O técnico Ney Franco vem fazendo testes nos últimos jogos para achar uma escalação ideal. No ataque, Reinaldo entrou bem na ponta-esquerda e aparece como forte candidato para ser titular. Do lado direito, o lateral Ewerthon jogou avançado e agradou, mas Bruno Mota também é opção.

Outra novidade fica por conta do lateral-esquerdo Ernandes, que foi regularizado. Certo mesmo é a ausência do goleiro Thiago Rodrigues, suspenso. Ele será substituído por Lucas Frigeri.