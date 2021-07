Cubo Itaú reúne quase 300 vagas em diversas empresas

O Cubo Itaú, plataforma de geração de negócios para startups de alto impacto, reúne quase 300 vagas de emprego atualmente em diversas empresas e áreas de atuação. Grande parte das oportunidades são para atuação com tecnologia.

O hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico, que conta com centenas de startups em sua comunidade, oferece chances para profissionais de diferentes níveis de senioridade e escolaridade, com e sem experiência.

É o caso, por exemplo, da TerraMagna, startup focada no agronegócio que tem chances para as funções de cientista de dados, desenvolvedor backend, desenvolvedor frontend, entre outras. Por outro lado, a Clicksign recruta profissionais para as vagas de analista de segurança da informação, analista de BI, gerente de integração de sistemas e muito mais; enquanto a Looqbox – BI soma 13 oportunidades. A startu, que oferece solução para consulta de dados e indicadores internos das empresas, tem chances para as posições de data engineer, analista em suporte de software e diferentes tipos de desenvolvedores.

A fintech Accountfy anunciou seis vagas para designer UX/UI, scrum master e DevOps, ao mesmo tempo que a Croct – Customer Experience, plataforma que permite a criação de aplicativos nativamente customizados, está com vagas abertas para application security e engenheiro backend.

É importante notar que os requisitos variam de acordo com a posição desejada e, principalmente, com a empresa, assim como os salários e benefícios.

Como se inscrever nas vagas do Cubo Itaú

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelas empresas que integram a comunidade do Cubo Itaú deverão acessar o site https://cubo.network/jobs e cadastrar o currículo na função de interesse.

Na página é possível, ainda, conferir a lista completa de vagas disponíveis nessas e em outras startups, assim como os requisitos e escopo de trabalho.