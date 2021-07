Cuiabá 1 x 2 Corinthians – Com gols da molecada, Timão se reabilita no Brasileirão

Cuiabá, MT, 26 (AFI) – Depois de duas derrotas seguidas, o Corinthians conseguiu se reabilitar pra seguir no pelotão de cima do Brasileirão. Na noite desta segunda-feira (26), em um dos jogos que fechou as disputas da 13ª rodada, o time paulista visitou e venceu o Cuiabá, pelo placar de 2 a 1, em pleno Arena Cuiabá. Os jovens Roni e Adson foram os destaques e marcaram os gols da vitória corintiana, enquanto Rafael Elias descontou no segundo tempo

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 17 pontos ganhos. Em 13 jogos são quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Já o Cuiabá vem em uma situação parecida, mas com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, aparece na 15ª colocação com 12. Na rodada passada, o time mato-grossense havia se recuperado ao vencer a Chapecoense, por 3 a 2.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante movimentada, com os dois times trocando passes no meio-campo e buscando chegar com perigo ao gol adversário. Após algumas chances de ambos os lados, o Corinthians abriu o placar aos 27 minutos. Gabriel recebeu um lançamento longo, cruzou rasteiro na área para Adson, que só ajeitou para Roni chegar batendo para o fundo das redes, sem chances para o goleiro João Carlos.

Depois do gol, o time paulista cresceu ainda mais na partida e aos 37 foi a vez do próprio Adson deixar a sua marca. Uendel saiu jogando errado, Fagner roubou a bola e tocou para Jô, que fez o pivô e serviu o camisa 28 que finalizou com precisão para o gol. Nos minutos finais, o Cuiabá até tentou o gol de honra, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória por 2 a 0 do Corinthians.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o segundo tempo começou em ritmo lento com muitas alterações e poucas chances. Apesar disso, o Cuiabá conseguiu descontar aos 25 minutos. Clayson fez um cruzamento preciso na área e encontrou Rafael Elias, que dividiu com Fábio Santos, mas conseguiu cabecear para vencer Cássio, que caiu junto com a bola para dentro do gol.

A partir daí, o Cuiabá se mandou ao ataque em busca do gol de empate, mas a principal chance só veio aos 44 minutos, quando Guilherme Pato arriscou um chute cruzado de primeira, mas Cássio fez a defesa sem grandes problemas. Do outro lado, o Corinthians se fechou na defesa e conseguiu mesmo vencer por 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 14ª rodada do Brasileirão. No sábado (31), o Cuiabá visita o Internacional, no Estádio Beira-Rio, às 20h. No dia seguinte, no domingo (01), o Corinthians recebe o Flamengo, na Neo Química Arena, às 16h.