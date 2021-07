Cuiabá 2 x 1 Atlético-GO – VAR rouba a cena e tira Dourado do Z4 do Brasileirão

Cuiabá, MT, 21 (AFI) – Em partida atrasada pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá ganhou do Atlético-GO, por 2 a 1, na Arena Pantanal. O protagonista do duelo, porém, foi o VAR, que corrigiu os erros da arbitragem nos dois gols do time mato-grossense e teve influência na expulsão de Willian Maranhão logo no começo do primeiro tempo.

O Cuiabá, que não tem nada com isso, emplacou a segunda vitória seguida e, com 12 pontos, deixou a zona de rebaixamento, assumindo o 15º lugar. Já o Atlético-GO chegou ao quarto jogo sem ganhar e estacionou nos 15 pontos, na 11ª colocação.

OLHA O VAR

Os protagonistas do primeiro tempo não foram jogadores, mas sim a tecnologia e o travessão. Logo aos sete minutos, Pepê abriu o placar em chute rasteiro da entrada da área após Felipe Marques parar duas vezes em Fernando Miguel. O bandeirinha assinalou impedimento na origem do lance, mas o gol foi validado pelo VAR.

A tecnologia apareceu mais uma vez três minutos depois. Willian Maranhão fez falta em João Lucas e recebeu amarelo. No entanto, o árbitro foi chamado pelo VAR e expulsou o volante do Atlético-GO. Em vantagem numérica, o Cuiabá só não foi para o intervalo com uma vantagem maior porque os chutes de Clayson e Jenison pararam no travessão.

SUSTO ANTES E ALÍVIO DEPOIS

O Atlético-GO voltou ligado para o segundo tempo e empatou logo aos dois minutos. André Luis foi lançado, ganhou no corpo de Marllon e chutou em cima do adversário. O rebote voltou para o atacante mandar no ângulo de João Carlos. O Cuiabá sentiu e demorou para voltar a se impor.

Foi então que o VAR apareceu mais uma vez. João Lucas recebeu de Clayson e bateu no travessão. No rebote, Elton completou para o gol. O bandeirinha assinalou impedimento do lateral, mas o gol acabou sendo validado pelo árbitro de vídeo.

Mais uma polêmica fez a partida ficar tensa na Arena Pantanal, com reclamações e discussões. O Atlético-GO esboçou uma pressão nos minutos finais, mesmo com um a menos, mas o Cuiabá se defendeu bem para confirmar a reação no Brasileirão.

PRÓXIMOS JOGOS

O Cuiabá volta a campo na segunda-feira, contra o Corinthians, às 20 horas, na Arena Pantanal. No domingo, o Athletico-PR enfrenta o Santos, às 18h15, na Vila Belmiro, em Santos. Os jogos são válidos pela 13ª rodada.