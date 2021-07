Cuiabá abre conversas, mas técnico veta contratação de ídolo do São Paulo

Cuiabá, MT, 22 (AFI) – O forte calor de Cuiabá não deve estar fazendo bem ao técnico Jorginho. Isso porque o treinador vetou a contratação do volante Hernanes, ex-Seleção Brasileira e que rescindiu recentemente com o São Paulo. Ele chegaria para ser o craque do time no Campeonato Brasileiro.

A diretoria do time mato-grossense até abriu conversas com representantes do jogador, mas logo em seguida a comissão técnica barrou sua chegada. Os motivos para isso foram a idade de Hernanes e o número excessivo de volantes que o clube já conta em seu atual elenco.

“Recebi uma ligação de uma pessoa ligada ao Hernanes, eu expliquei a nossa situação, nós temos um grupo que a idade média é bem alta, estamos tentando baixar essa média de idade. Eu gosto muito do Hernanes, foi um jogador nosso na Seleção”, comentou Jorginho.

“Temos cinco volantes nessa função. Volante, segundo volante, que é basicamente o que o Hernanes faz. Diante do que temos no elenco, se não tivéssemos tantos jogadores acima de 30 anos, com certeza a gente faria a escolha pelo Hernanes”, completou.

Em campo, o Cuiabá melhorou desde a chegada de Jorginho e acumula três jogos sem derrota no Brasileirão. Sequência que inclusive tirou o time da zona de rebaixamento: Dourado é o 15º colocado com 12 pontos.