Cuiabá x Atlético-GO – Em jogo atrasado da 3ª rodada, Dourado e Dragão tem objetivos opostos

Cuiabá, MT, 20 (AFI) – Os reflexos da Copa América no Brasil ainda estão sendo sentidos. Prova disso, que o duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão, que foi remarcado por conta dos jogos na Arena Pantanal, entre Cuiabá e Atlético-GO irá acontecer nesta quarta-feira (21), às 19h. Na partida, os donos da casa vão buscar a segunda vitória seguida pra tentar sair da zona de rebaixamento e o rival quer voltar a vencer para continuar na parte de cima da tabela.

Atualmente, o Cuiabá aparece na 18ª colocação, com nove pontos somados em dez jogos disputados até o momento. Já o Atlético-GO não sabe o que é vencer há três rodadas, está estacionado com 15 pontos ganhos, na 11ª posição. O duelo irá marcar o reencontro do time goiano com o técnico Jorginho, que comandava a equipe até o começo deste ano e agora está no rival.

CUIABÁ

Focado no duelo, o Cuiabá fez seu último treino na manhã desta terça-feira (20), no qual o técnico Jorginho deu pistas do time que irá colocar em campo. A principal dúvida está no setor de meio-campo, já que o Pepê está de volta após cumprir suspensão e a tendência é que ele atue ao lado do volante Uillian Correia.

Já Rafael Gava se recuperou da indisposição intestinal, que o tirou da última partida e volta a ficar à disposição, mas deve começar a partida como opção no banco de reservas. Por outro lado, Camilo segue em recuperação do entorse no tornozelo direito e continua de fora.

ATLÉTICO-GO

Para a partida, o técnico Eduardo Barroca tem três desfalques certos para armar o time titular do Atlético-GO. O meia João Paulo teve uma lesão constatada no posterior da coxa esquerda e o lateral-esquerdo Natanael segue se recuperando de uma contratura muscular, que já o tirou do duelo contra o Palmeiras. A dupla se quer viajou com o grupo para ficar em tratamento no Departamento Médico.

A outra baixa é por suspensão. Isso porque, o atacante Zé Roberto levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão automática. Toró, Ronald e Janderson brigam pela titularidade no setor ofensivo. Algumas outras mudanças podem acontecer por opção técnica, já que a equipe não teve um bom desempenho na goleada contra o Palmeiras.