Cuiabá x Atlético-MG – Primeira vitória contra o Galo do incrível Hulk?

Cuiabá, MT, 03 (AFI) – Depois da derrota para o Flamengo, o Cuiabá volta a campo novamente na Arena Pantanal, desta vez, diante do Atlético-MG, neste domingo, às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Com dois jogos a menos do que os concorrentes, a equipe do Mato Grosso fez apenas dois jogos em casa neste Campeonato Brasileiro – empatou na Juventude e perdeu para o Flamengo na última quinta-feira.

Com apenas quatro pontos, na 18º posição, a ordem no clube é vencer a primeira para iniciar a reação na competição. Na última sexta-feira, a diretoria anunciou o técnico Jorginho, porém, na partida de hoje, o Cuiabá segue sendo comandada por Luiz Fernando Iubel interinamente.

A parada, porém, é complicada. O Atlético-MG, com 13 pontos, está na quinta colocação, conta com elenco milionário e vem de goleada sobre o Atlético-GO por 4 a 1.

Fora de casa, o Galo venceu Sport e Internacional e perdeu para Ceará e Santos.

CUIABÁ



Para isso, o técnico interino Luiz Fernando Iubel espera que o time melhore a pontaria. Ao lado do Sport, São Paulo e Grêmio, o Cuiabá é o pior ataque da competição, com apenas quatro gols marcados.

No jogo contra o Flamengo, o treinador já tinha reclamado do setor de finalização da equipe.

“Precisamos melhorar o trabalho de finalização, de repente buscar soluções táticas para que as chances criadas sejam ainda mais claras, para que a gente consiga converter essas oportunidades em gol”, explica.

Para o duelo contra o Atlético, o lateral-direito João Lucas tem retorno garantido. Ele cumpriu suspensão contra o Flamengo. Lucas Ramos deixa a equipe.

O Cuiabá tem dois desfalques certos. O lateral-esquerdo Lucas Hernandez, que pertence ao Atlético, está fora por força contratual. Recuperado de dores musculares, Uendel joga na posição.

O atacante Clayson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Felipe Marques e Jonayhan Cafu disputam a vaga.

GALO

O técnico Cuca terá dois reforços para o duelo deste domingo. Guilherme Arana e Allan, que estavam suspensos, devem voltar à equipe titular

Além disso, o o Galo já pode contar com o zagueiro Nathan Silva, que retornou de empréstimo junto ao Atlético-GO e teve contrato prorrogado até 2023 e o atacante Eduardo Sasha, que voltou aos treinos, recuperado da Covid-19.

Com a eliminação do Paraguai da Copa América na sexta-feira para o Peru, o Atlético-MG terá o retorno do zagueiro Júnior Alonso. Ele, porém, não joga neste domingo na Arena Pantanal.