Cuiabá x Ceará – Chegou a hora do Dourado desencantar no Brasileirão?

Cuiabá, MT, 09 (AFI) – Ainda sem vencer em sua estreia na elite do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá joga a vida para desencantar diante do Ceará, em partida marcada para este domingo, às 18h15, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada. Já o time cearense tenta seguir no bom momento almejando um lugar dentro da zona de Libertadores.

O Cuiabá disputou apenas oito jogos e somou cinco pontos. Na última rodada, conseguiu segurar um empate por 1 a 1 diante do até então líder Red Bull Bragantino. O time do Mato Grosso figura dentro da zona de rebaixamento.

O Ceará, por sua vez, defende seis jogos de invencibilidade. A boa fase fez o time chegar aos 14 pontos, beirando uma vaga na zona de Libertadores. Na última rodada, ficou no empate sem gols, frente ao Fluminense, em São Januário, no Rio de Janeiro.

DÚVIDAS NO DOURADO?

O técnico Jorginho levará duas dúvidas para o duelo. O volante Yuri Lima continua na fisioterapia e ainda não deve ter condições de entrar em campo. Já Camilo torceu o tornozelo no duelo contra o Red Bull Bragantino e dificilmente poderá atuar no domingo. Com isso, o treinador deverá fazer algumas alterações.

A principal mudança será no meio de campo. Auremir deverá ficar com a vaga de Yuri Lima. Rafael Gava é opção, mas perdeu espaço nas últimas rodadas. O treinador definirá a equipe apenas minutos antes da bola rolar.

“A nossa palavra-chave para esse ano é permanência. Permanência na Série A, jogando forte, acreditando, jogando com coragem e organizados. Permanecendo dessa forma, tenho certeza que vamos chegar no fim do ano muito felizes”, disse Jorginho.

E O VOZÃO?

Do outro lado, o Ceará deverá ter o retorno de Jorginho. O meia, um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro, brigará por posição com Vina, que brilhou no torneio na última temporada, mas ainda está em baixa em 2021. O técnico Guto Ferreira terá a mesma equipe do meio de semana.

“A gente tem consciência que é um jogo difícil, a situação deles no campeonato é complicada, mas eles vem de um empate contra um dos líderes do torneio. Temos que ter paciência e tranquilidade para sair de campo com os três e subir na tabela de classificação”, disse o atacante Cleber.