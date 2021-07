Curada da Covid-19, Ana Maria retorna ao Mais Você e desabafa: ‘Tive medo’

Ana Maria Braga retornou aos estúdios do Mais Você nesta segunda-feira (19) após ficar quase 20 dias em casa, após testar positivo para Covid-19. A apresentadora surgiu emocionada no matinal e agradeceu ao carinho dos fãs e colegas de trabalho.

“Como é bom estar de volta. Vocês não imaginam o quanto estou feliz por estar aqui. Dezenove dias depois de ter me contaminado com o Coronavírus, estou de volta. Não via a hora… Em primeiro lugar, quero agradecer as milhares de mensagens que recebi, agradecer ao Fabrício (Battaglini) e a Talitha (Morete) por terem tomado conta da casa com tanto carinho”, disse.

E seguiu destacando a importância da vacina contra a doença: “Graças à vacina tive a forma branda da doença. Mas, mesmo assim, foram dias de apreensão pois o vírus é traiçoeiro.”

Na sequência, a veterana detalhou a fase difícil que viveu no período que ficou isolada. “Tomei todos os cuidados, mas deveria ter tomado mais. Não sei como eu peguei. Mesmo a forma branda da Covid, é terrível, derruba a gente, um mal-estar horrível. Perdi o olfato, o paladar e tive medo. Graças a Deus fui prontamente atendida e pude ficar num ambiente afastado de todos.”