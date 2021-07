Curiosidades sobre a Revolução Russa: confira aqui!

Curiosidades sobre a Revolução Russa: descubra!

O termo “revolução russa” se refere aos levantes populares que aconteceram no ano de 1917, na Rússia.

O assunto possui extrema relevância e, dessa forma, não é de se surpreender que a Revolução Russa seja tão abordada pelas principais provas nacionais.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe algumas curiosidades sobre esse evento. Isso porque, esses fatos curiosos podem te ajudar nos seus estudos, na compreensão da Revolução Russa e, além disso, podem ser usados como repertório na sua redação.

Uma ou duas revoluções?

Nós utilizamos o termo “revolução russa” para representar somente um evento. Porém, na realidade, ocorreram duas revoluções no ano de 1917.

A primeira delas aconteceu em março do referido ano e causou a retirada do czar Nicolau II, que liderava o país, do poder.

A segunda revolução, por sua vez, aconteceu na segunda metade de 1917 e foi responsável por consolidar o socialismo no poder da Rússia, consolidando a Revolução Russa.

O surgimento de uma guerra civil

Você sabia que a Revolução Russa ocasionou uma guerra civil no país?

Isso mesmo. Logo após a segunda revolução, alguns grupos não concordavam com as medidas de Lênin, que havia assumido o poder do governo socialista.

Assim, é nesse momento que se inicia uma guerra civil na Rússia. Os embates aconteceram entre dois grupos: os opositores, organizados no denominado “exército branco”, e os apoiadores do governo, denominados de “exército vermelho”.

A execução da dinastia Romanov

O czar Nicolau II fazia parte da denominada dinastia Romanov, casa real tradicional da Rússia.

Um ano após a consolidação da Revolução Russa, todos os membros da família Romanov foram executados por tropas apoiadores do governo de Lênin.

A insatisfação da população russa

A Revolução Russa não aconteceu por acaso. Na verdade, ela foi motivada por uma série de antecedentes que se referiam, principalmente, à situação da população russa.

Antes da Revolução, o país se encontrava na Primeira Guerra Mundial. Porém, o conflito causou uma série de mortes entre os russos e, além disso, quantias imensas foram gastas pelo czar nos embates.

Dessa maneira, nos anos anteriores da Revolução, o povo russo vivia em péssimas condições, convivendo com a fome e com uma grave crise econômica.