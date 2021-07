Currículo e o Direcionamento de Carreira

A construção do seu currículo e o direcionamento da sua carreira

A construção do seu currículo é um ponto muito importante para direcionar a sua carreira, independentemente se você deseja uma recolocação no mercado ou mudar de emprego.

Por isso, é importante que você coloque os dados de forma sucinta e direcionada, bem como, se posicione assertivamente quando for convidado para uma entrevista de emprego.

Seus dados pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira atualizada e direcionada. Sendo assim, evite inserir informações excessivas, como o número de documentação ou dados de filiação, por exemplo.

Certifique-se também de que seu endereço de e-mail não contenha palavras pejorativas ou apelidos.

Objetivo

O objetivo dentro do currículo precisa ser claro e simples. Geralmente é inserido o nome do cargo e a área de atuação. Por exemplo: analista de marketing, gerente de recursos humanos, assistente de vendas etc.

Experiência profissional

A sua experiência profissional é um dos pontos principais do seu currículo. Por isso, é importante que você informe o nome da empresa, o período de atuação e, de forma sucinta, as suas atividades exercidas. Pois, lembre-se de que você deve ressaltar suas competências e habilidades de maneira implícita através de resultados que você obteve ou de implementações de melhorias que você realizou nas empresas anteriores.

Carreira acadêmica

É importante que você insira o nome do curso que você realizou, bem como, o período de estudo. No entanto, caso você seja estudante é primordial que você informe a previsão de término desse curso. Bem como, a modalidade do ensino, ou seja, informe se você estuda de maneira online ou presencial.

O resumo do currículo

O resumo do currículo é opcional, no entanto, pode ser interessante em alguns casos. Por exemplo, para quem ficou muito tempo numa mesma empresa, ou ainda, para quem possui pouca experiência profissional.

Apresente as suas competências, habilidades e relacione os pontos importantes

No entanto, é necessário que você apresente as suas competências, habilidades e faça uma relação entre os pontos citados no seu resumo de currículo e sua experiência profissional, ainda que essa relação ocorra de maneira implícita. Já que essa é uma ligação que será procurada pelos selecionadores para que você seja convidada para uma entrevista de emprego.

Certamente, essas dicas são adaptáveis para que alcance seus objetivos profissionais e direcione a sua carreira assertivamente. Além disso, essa construção pode direcionar a sua carreira para além do momento atual, possibilitando outras oportunidades, inclusive, nas plataformas online.