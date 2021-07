Currículo elaborado para direcionar a sua carreira – veja dicas

Dicas para a construção do seu currículo

A construção do seu currículo pode direcionar a sua carreira independentemente do nível hierárquico em que se encontra na atualidade. Sendo assim, é importante que você direcione os dados para que alcance suas objetividades por meio dessa elaboração.

Sendo assim, para que a construção ocorra de forma assertiva é importante que você saiba qual é o seu objetivo de carreira, bem como, analise os seus pontos pessoais e profissionais.

Ainda que de forma implícita, é importante que você destaque suas competências e habilidades na descrição de suas experiências, pois são fatores que aumentam a chance de você receber um convite para uma entrevista de emprego.

Dados pessoais

Certamente, seus dados pessoais são muito importantes, já que são seus dados de contato. Por isso, certifique-se de que estejam atualizados.

Bem como, analise o seu endereço de e-mail para que não contenha palavras pejorativas ou diminutivas. Além disso, tenha cuidado com as informações excessivas. Por exemplo, no que diz respeito aos seus dados pessoais não é preciso colocar número de documentos ou dados de filiação.

Objetivo

O objetivo do seu currículo deve ser simples. Sendo assim, é necessário que você tenha clareza sobre os objetivos de carreira. No entanto, o objetivo no currículo diz respeito ao cargo desejado. Dessa forma, você pode ser direto. Por exemplo: analista de marketing, assistente de vendas, gerente de call center etc.

Experiência profissional

Já no que se refere a sua experiência profissional, você deve respeitar uma ordem cronológica inversa dos fatos para que coloque sempre as últimas experiências e mais atuais.

Bem como, informe as empresas pelas quais você passou, considerando o período de atuação. De forma sucinta, descreva as suas atividades. Decerto, é muito importante que você direcione os resultados que você obteve em cada uma das empresas pela qual passou. Bem como, implementações e promoções, por exemplo.

Carreira acadêmica

A descrição da sua carreira acadêmica também requer uma ordem cronológica inversa. No entanto, é importante que você considere as datas de início e final do curso.

Caso você seja um estudante informe a previsão de término do seu curso e outros pontos importantes, como se você estuda de maneira online ou presencial.

Apresentação e/ou resumo

Outros pontos relevantes podem ser colocados no currículo em forma de resumo ou apresentação. Dessa maneira,você irá criar um alinhamento natural entre a vaga e a sua experiência, o que aumenta as chances de sucesso.

É importante também que você mantenha o currículo atualizado em plataformas onlines, como o LinkedIn. Já que essa dinâmica aumenta as suas possibilidades profissionais de receber propostas interessantes para os seus objetivos de carreira.