Curso online gratuito ensina a fazer sequilhos para garantir renda extra

A chef Adriana Sciarretta, especialista em Gestão da Segurança de Alimentos e professora do curso de gastronomia da Faculdade Batista Brasileira (FBB), irá ministrar um workshop para ensinar receitas de sequilhos de coco. O curso será realizado no dia 13 de julho, terça-feira, às 19h, através da internet.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial da FBB no Youtube. Para se inscrever, basta acessar o site https://fbb.br/fbb-ao-vivo/ .

De acordo com Adriana, o workshop foi pensado com o objetivo de, além de garantir uma renda extra, aproximar as pessoas, de uma forma descontraída, às técnicas e conhecimentos sobre preparos culinários, empregando procedimentos técnicos e científicos necessários na produção de alimentos.

“A intenção é desenvolver habilidades em conhecimentos práticos referentes a técnicas culinárias de forma criativa”, disse a professora da FBB Tendência Gastronômicas

Serviço:

Workshop de Sequilho de Coco Delicioso

Evento online e gratuito

Com Adriana Sciarretta

Data: 13 de julho

Horário: 19h às 20h

Inscrição: https://fbb.br/fbb-ao-vivo/