Curta-metragem sobre vivências de mulheres soteropolitanas é lançado neste domingo (18)

O curta-metragem “Sobre nós dois ninguém nunca vai saber de tudo” estreia neste domingo (18), no Canal do ‘’JA – Jangada de Arteducação’’ no Youtube. O filme é fruto de pesquisas sobre as expressões do patriarcado nas relações amorosas e utilizou a dança para destacar as memórias, histórias e vivências de mulheres soteropolitanas. Confira o teaser no canal.

Um dos destaques é que ele é dividido em ciclos, justamente para compreender as diferentes fases de uma relação amorosa. “Escolhemos trabalhar por ciclos, pois, assim como os arquétipos e os papéis estipulados para homens e mulheres se repetem na sociedade, eles também se fazem confundir em meio às suas repetições. E para enxergar a raiz do que nos afeta, precisamos olhar com minuciosidade, por sessões.”, defendem as intérpretes.

Cada um desses ciclos foi percorrido com orientação de uma diferente tutora cênica: Lara Machado, Tânia Bispo e Inaê Moreira. Vale ainda pontuar que o filme foi gravado em uma residência antiga, situada na Rua Paraná, no bairro de Paripe. O local, que já foi lar de uma família, se tornou uma casa cultural – Ninho da Águia.