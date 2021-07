Da Cor do Pecado: Bárbara será abandonada vestida de noiva em lixão

Bárbara (Giovanna Antonelli) será surpreendida nos próximos capítulos de Da Cor do Pecado. O comparsa da vilã, Tony (Guilherme Weber), ficará completamente irritado após ela subornar e oferecer bebida para a mãe do criminoso.

A loira vai até a clínica de repouso e enveredará a velha para saber onde o vilão esconde seu dinheiro. Só que o que ela não esperava era que ele descobrisse tudo.

Como alternativa para humilhar a antagonista, Tony irá obrigá-la a ir a uma loja de noivas para ficar toda produzida. Tony obriga Bárbara a ir a uma loja de vestidos de noiva e ficar toda produzida. Ameaçada, ela cede, sendo humilhada na rua e virando chacota.

Em seguida, ele irá levá-la para um lixão. “Para com isso, Tony! Que lugar horroroso! Que nojo!”, grita.

Após descer do carro, o rapaz dirá: “Seu lugar é aqui, coração! Não se mete comigo!”. Ele entra no carro e sai ligeiro. “Tony! Não me deixa aqui! Desgraçado!”, gritará Bárbara.