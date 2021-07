Da Cor do Pecado: Germana confronta Afonso por causa de Preta

O teste de DNA negativo de Afonso (Lima Duarte) e Raí (Sergio Malheiros) irá gerar uma reviravolta em Da Cor do Pecado. Após a armação de Bárbara (Giovanna Antonelli) e Tony (Guilherme Weber), o pai de Paco (Reynaldo Gianecchini) ficará indignado com Preta (Tais Araújo).

Diferente do ricaço, Germana (Aracy Balabanian) ficará do lado da protagonista e enfrentará o chefe para consolar a rival de Bárbara. “Eu acho que a Preta tá sendo vítima de uma armação diabólica!”, afirmará a governanta. E complementará: “Aquilo foi uma farsa. Eu não acreditei em uma palavra daquele malandro”.

Apesar de ainda gostar de Raí, o milionário irá acreditar no resultado do teste. Indignada, Germana anunciará que irá conversar com Preta. “Eu vou pra casa da Preta!”, dirá.

Afonso ficará chocado e rebaterá: “Eu proíbo. Proíbo você de ir pra casa daquela gentalha!”, surtá, sem afetar a governanta, que peitará o pai de Paco.

“Eu acho que o senhor não entendeu. Eu não pedi a sua permissão. O senhor não pode ser o dono das minhas decisões. Não pode me impedir de fazer o que eu acho que é certo!”, disparará a funcionária.