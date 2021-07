Da Cor do Pecado: Preta pressiona Kaíke para tentar desmascarar Bárbara

Preta (Taís Araújo) está decidida a tentar desmascarar Bárbara (Giovanna Antonelli). Nos próximos capítulos de Da Cor do Pecado, a feirante descobrirá que Kaíke (Tuca Andrada) não está mais tendo um romance com a vilã e tenta tirar dele algo sobre a antagonista.

Ao chegar na casa de Kaíke, ela enfatiza: “Eu lembro bem do seu rosto. Você mentiu pra mim. Mas você não é mau, eu sei”, dispara.

Na surpresa de Kaíke, ela é direta: “Você vai me ajudar. Eu tenho fé que vai!”, diz, recebendo uma resposta sonsa do rapaz. “Eu não tenho como te ajudar…”, assume.

A mãe de Raí (Sérgio Malheiros) faz um discurso emocionante e enfatiza: “Aquela mulher é um monstro! Ela se uniu ao Tony pra me destruir!”, revela Preta, fazendo referência a Tony (Guilherme Weber).

[saiba_mais]]

Kaíke, porém, segue irredutível. “Me arrependo amargamente de ter ajudado a Bárbara nas trapalhadas dela. Agora eu quero distância da Bárbara. Eu sinto muito, mas não tenho meios pra te ajudar. Ela me usou, me ferrou, quero distância dela!”, solta.

“Ela deve saber de algum segredo seu. Alguma coisa que ninguém sabe. Você sabe que ela é capaz de qualquer coisa pra chegar aonde ela quer”, diz a amada de Paco (Reinaldo Gianecchini), deixando Kaíke abalado. Ele se desculpa por ter ajudado Bárbara em suas armações.

“Você deve saber coisas da Bárbara que ninguém sabe. O Otávio… não é filho do Paco, né?”, questiona Preta, que é escorraçada pelo rapaz.