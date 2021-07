‘Da Cor do Pecado’: Teste de DNA de Raí dá negativo e Bárbara humilha garoto

O resultado de exame de DNA de Afonso (Lima Duarte) e Raí (Sérgio Malheiros) finalmente irá sair em Da Cor do Pecado. Com a armação de Bárbara (Giovanna Antonelli) e Tony (Guilherme Weber), o resultado dará negativo, para a surpresa de todos.



Afonso é o primeiro a ver o documento. Ao lê, o milionário fica chocado e, sem falar nada para ninguém, decide se trancar no quarto. Enquanto isso, a vilã pega o teste e começa a rir. Aproveitando o clima de comemoração, ela humilhará o filho de Preta (Taís Araújo), na frente de Otávio (Felipe Latgé).

“Não fica perto desse garoto não! Ele não é nem seu irmão, nem seu amigo, nem é neto do doutor Afonso. É tudo mentira! A mãe dele quis enganar seu avô!”, dispara, provocando Raí. “Tá aqui o resultado. Você não é filho do Paco! Você não é neto do Afonso!”, complementa.

Desesperado, o garoto afirma: “Mentira! Minha mãe disse que eu sou filho do Paco sim! É verdade! Você que é mentirosa!”.

“Para de chamar o Otávio de irmão! Como você pode ser irmão dele? Já olhou sua cor? Olha a cor dele! Como é que vocês podem ser irmãos?!”, dirá a megera, deixando o menino em lágrimas.