Da Cor do Pecado: Tina anuncia gravidez de Thor após ser expulsa da casa de Edilásia

Tina (Karina Bacchi) deixará Edilásia (Rosi Campos) surpresa ao anunciar que está grávida de Thor (Cauã Reymond). A revelação acontecerá quando a Mamuska dá uma surra na loira no tatame e expulsá-la da casa da família Sardinha.

Ela chega pegar suas coisas, mas ainda implora para permanecer no local. “Piedade Mamuska!”, pede. Irredutível, a decisão da matriarca será mantida e ainda terá o apoio dos filhos, menos Abelardo (Caio Blat), que tenta reverter a situação.

“Piedade! Deixa a Tina ficar mais um pouco!”, pede o rapaz, sem conseguir dobrar a mãe. Sem saída, Tina irá se despedir, mas antes irá soltar uma bomba que mudará todo cenário. “Já que é assim… Eu tô indo… Eu mando notícias quando teu filho nascer…”, soltará a loira indo embora.

Todos se surpreendem. “Gente! A Tina tá grávida do Thor!”, grita Abelardo. “Eu vou ser Papuska?”, diz Thor, ainda confuso com a notícia, assim como Edilásia, que fica emocionada com a notícia.