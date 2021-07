‘Da Cor do Pecado’: Tony descobre esconderijo de Kaíke e captura Otávio

Kaíke (Tuca Andrada) irá fugir com Otávio (Felipe Latgé) nos próximos capítulos de Da Cor do Pegado. Tudo acontecerá durante o casamento de Bárbara (Giovanna Antonelli) e Tony (Guilherme Weber).

O rapaz pegará o filho na porta da igreja, deixando a antagonista desesperada. Revoltada, Bárbara pede que os capangas do atual parceiro procurem o fotógrafo, mas sem sucesso.

No final da cerimônia, Tony decidirá tentar resolver o problema sozinho. Ele irá revirar o estúdio de Kaíke e encontrará o telefone de Olívia (Liliana Castro). Sem disfarçar a voz, ele ligará para a modelo e dirá precisa de seu endereço para entregar o convite de um evento. Escondido na casa da namorada, Kaíke ficará com medo.

“Como é que você dá o seu endereço pra uma pessoa que você não sabe quem é? E se for um capanga do Tony? E se for o próprio Tony?”, relatará, sendo amparado pela moça, que não vê nada demais no contato.

A previsão de Kaíke acontece quando a campainha da casa de Olívia toca. Ela vai atender e os capangas de Tony invadem o local armados, prontos para levarem Otávio.

Kaíke chora ao ver o filho ser arrastado pelos bandidos. “Eles levaram o Otávio!”, lamentará, mas ao mesmo tempo se recusará a chamar a polícia.