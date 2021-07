Da Cor do Pecado: Tony sofrerá após condenação sobre morte de Afonso

Após fazer tantas coisas ruins, Tony (Guilherme Weber) finalmente será desmascarado em Da Cor do Pecado. Isso acontecerá após ele ser condenado pela morte de Afonso (Lima Duarte), enquanto Paco (Reynaldo Gianecchini) será absolvido pelo mesmo crime.

Tudo acontecerá graças a Barbará (Giovanna Antonelli), que entregará à polícia uma fita de vídeo que comprova que o vilão tem envolvimento com o assassinato do empresário. Além disso, Jamil (Fauste Maule) também testemunhará contra o vilão e dirá que recebeu dinheiro para deixa-lo entrar na mansão no dia do crime.

Por causa do combinado com a antagonista, Paco terá que adiar os planos de viver ao lado de Preta (Taís Araújo), após sair da prisão. Ele avisará a todos que está apaixonado por Bárbara e viverá com ela, deixando todos abismados.