Dakson, ex-Vasco, acerta com time da Segundona Alagoana

Maceió, AL, 27 (AFI) – O Zumbi, de União dos Palmares, não está para brincadeira na Segunda Divisão do Campeonato Alagoano e anunciou a contratação do meia Dakson, jogador experiente que teve como auge de sua carreira passagem pelo Vasco entre 2012 e 2014.

Dakson foi oficializado nas redes sociais do clube e chega como principal reforço do time para brigar pelo acesso à elite Estadual. Aos 34 anos, o meia atuou pelo CSA, também Alagoas, no primeiro semestre. Desde então estava sem clube e aceitou o desafio de defender o alviverde.

O jogador foi revelado pelo Campo Grande, do Rio de Janeiro, foi para a base do Fluminense e de lá defender o Loko Plovdiv, da Bulgária. Chegou ao Vasco em 2012 e depois atuou por Náutico, CRB, Cuiabá, Brusque, ASA e Sousa.

A Segundona de Alagoas começará em 19 de setembro e o primeiro desafio do Zumbi será contra o Dimensão Saúde.