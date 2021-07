Dani Barros, a lorraine de ‘Império’, se declara à mulher

Sucesso como a trambiqueira Lorraine de “Império”, Dani Barros é casada desde 2017 com a psicoterapeuta Juliana Machado. O romance foi revelado nesta quarta-feira, quando a atriz, de 48 anos, fez uma declaração de amor para a amada no Instagran, no dia do aniversário dela.

“Que sorte a minha caminhar ao seu lado. Tem sido cada vez melhor. Você me ensina tanto. Amo a nossa família e quero que ela cresça mais e mais. Desejo tanto com você! Que Santo Antônio proteja o nosso amor para todo sempre”, escreveu.

Juliana também fez uma declaração de amor para Dani Barros, no último Dia dos Namorados:

“Tive a sorte de encontrar e reencontrar a minha pessoa, o meu amor. (…) Que a gente continue vivendo esse tanto, seguindo em proteção o caminho do amor até ficarmos bem velhinhas, indo para hidroginástica de manhã, no meu cinema de rua a tarde, ao seu tão amado teatro à noite, e voltando para nossa família construída com todo amor do mundo, reconhecendo e celebrando os pequenos milagres da vida acontecendo diariamente”.

