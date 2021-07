Dataprev abre novo prazo de contestação do Auxílio. Quem pode pedir

O Dataprev abriu nesta quinta-feira (15) mais um prazo para a contestação de negativas do Auxílio Emergencial. De acordo com o órgão do Governo, as pessoas terão até o dia 24 de julho para mostrar que não concordam com a análise dos agentes. Quem passar desse prazo, não vai poder fazer a reclamação depois.

No entanto, nem todo mundo vai poder fazer essa contestação. Isso porque ela é dirigida para um público bem específico neste momento. De acordo com o Dataprev, poderão contestar apenas aquelas pessoas que estavam aguardando pelo resultado da análise do órgão desde o início dos pagamentos.

São portanto aqueles indivíduos que estavam há meses com as contas em processamento. Como o resultado saiu nesta quinta-feira (15), milhares de pessoas puderam entrar no programa, e outras acabaram tendo o direito negado. A depender do motivo, esses cidadãos podem apertar no botão de contestação se não concordarem do resultado.

O Dataprev também colocou neste mesmo lote os cidadãos que fizeram a contestação anteriormente. E uma parte dessas pessoas conseguiu provar que o órgão estava errado. Esses cidadãos poderão voltar portanto para o programa. No entanto, outros brasileiros que também contestaram receberam a negativa.

Neste caso, o Dataprev informa que não é possível realizar uma segunda contestação. De acordo com o órgão, nem adianta tentar porque eles não irão permitir. Cada cidadão só tem o direito de contestar uma vez. E mesmo assim ele só vai poder fazer isso se o motivo da sua negativa permitir o ato do desafio.

Novos beneficiários

Nesta quinta (15), o Ministério da Cidadania anunciou que cerca de 30 mil novas pessoas conquistaram o direito de receber o Auxílio Emergencial. Elas irão se juntar portanto aos mais de 37 milhões de brasileiros que estão recebendo o programa agora.

De acordo com o Ministério, esses novos usuários irão receber todas as parcelas do benefício. Hoje, o que se sabe é são sete ciclos de pagamentos. Eles, inclusive, poderão receber os montantes de forma retroativa. Tudo de uma só vez.

Pode ser que algumas pessoas nem percebam que tiveram essa aprovação. É que muita gente estava esperando por essa resposta há meses e acabou desistindo de acompanhar a sua situação. O Dataprev sugere que o ideal é sempre ficar de olho no site oficial do Auxílio.

Auxílio Emergencial

Na última semana, o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do benefício por mais três meses. Com isso, o programa que ajuda trabalhadores informais na pandemia do novo coronavírus deve durar até outubro, pelo menos.

Esse prazo pode se tornar até maior. É que de acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, tudo vai depender do desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus daqui para frente. Então há chances de o programa ir para além de outubro.

Os valores do benefício seguem os mesmos de sempre. Mesmo diante de tanta pressão, o Palácio do Planalto insiste em manter pagamentos que variam entre R$ 150 e R$ 375. E isso não vai mudar nem mesmo durante os meses adicionais da prorrogação.