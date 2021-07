Dataprev aprova mais 30 mil contas do Auxílio Emergencial

Mais 30 mil brasileiros irão poder começar a receber as parcelas do Auxílio Emergencial. Quem está dizendo isso é o próprio Dataprev. O órgão fez a divulgação desses nomes no site oficial da consulta do programa. Para saber se está nesta lista, o cidadão precisa ir até o endereço na internet e digitar os seus dados pessoais.

De acordo com o Dataprev, esses 30 mil novos beneficiários irão receber todas as parcelas do benefício em questão. Então como o Governo acabou de anunciar oficialmente uma prorrogação para o programa, eles deverão pegar o dinheiro de todos os sete ciclos de pagamentos, assim como qualquer outro usuário do projeto.

Ainda segundo o Dataprev, essas pessoas que entraram no programa agora são aquelas que estavam esperando pelo resultado da análise inicial do benefício. Eles estavam aguardando esse resultado há vários meses. Muitos deles, aliás, tinham desistido de verificar diariamente se essa análise tinha acontecido ou não.

Além deles, entram neste grupo também os trabalhadores que apresentaram contestações. Eles apresentaram esse questionamento e conseguiram provar que estavam certos. Por isso o Dataprev os reinseriu no programa. Entre esses novos usuários há também aqueles que passaram a cumprir todos os requisitos para entrar no projeto em questão.

O Ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre esse anúncio. “Temos realizado uma operação abrangente, no sentido de que o Auxílio Emergencial seja pago à população em situação de vulnerabilidade, e muito criteriosa, para evitar fraudes e repasses indevidos”, afirmou o chefe da pasta que é responsável pelo projeto.

Valores

De acordo com o Ministério da Cidadania, a grande maioria dos usuários que entraram agora no programa irão receber os valores menores do benefício. Vale lembrar que este ano, o Auxílio Emergencial está pagando montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375.

Segundo as informações oficiais, quase 19 mil desses 30 mil novos beneficiários irão receber R$ 150 por mês. Outros 6,3 mil irão receber R$ 250. De acordo com o Ministério, apenas uma minoria (5,3 mil) vai receber esse valor maior.

Pelas regras do programa, esse montante de R$ 375 vai apenas para as mulheres que são chefes de família. Desde o início dos pagamentos do Auxílio Emergencial ainda no ano passado, esse grupo possui esse tipo de privilégio.

Auxílio Emergencial

Recentemente, aliás, o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Assim, o programa que iria durar até julho, agora deve seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

E esses 30 mil novos usuários do projeto deverão fazer parte dessa prorrogação também. Pelo menos essa é a ideia oficial do Governo Federal. Eles só sairão dos pagamentos caso deixem de cumprir as exigências básicas do programa.

De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o Auxílio Emergencial pode ter ainda uma segunda prorrogação. No entanto, isso só vai acontecer se os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil não apresentarem melhoras significativas nos próximos meses.