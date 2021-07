De férias, Eliana posa de biquíni e exibe boa forma; veja foto

Eliana Michaelichen, de 47 anos, está aproveitando as férias. Neste sábado (10), a apresentadora postou uma foto em uma rede social de um resort. Ela não divulgou em que lugar do Brasil está, mas exibiu o corpão em uma foto de biquíni.

“Modo descanso ativado”, escreveu Eliana ao publicar uma foto de biquíni em frente ao espelho e outra do resort em que está hospedada.

Nesta sexta-feira (09), Eliana comemorou a chegada de suas “miniférias” com a família, ao publicar uma imagem dentro de um avião. “Férias chegando pra matar a saudade de ficar grudada nos pequenos. Obrigada por tudo, meu Deus”, escreveu.

Eliana é mãe de Arthur, 9 anos, do casamento com o músico João Marcelo Bôscoli, e de Manuela, 3, de seu atual casamento com Adriano Ricco.