De última hora: aprenda a fazer um omelete de forno para inovar na sua dieta

Se tem ovo na sua dieta, essa é sua oportunidade de inovar no cardápio. Que tal um omelete de forno com abobrinha, tomate e queijo?! Se você gostou só de falar o nome, vai amar ainda mais quando falarmos sobre o tempo de preparo. Para tudo ficar pronto, são necessários apenas 30 minutos, sendo 20 min missão do forno de deixar tudo saboroso. Confira a receita completa, dada pela Nestlé, logo abaixo. O rendimento é de 4 porções.