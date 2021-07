De visual novo: Rafa Kalimann troca loiro por moreno; relembre mudanças da influenciadora

A influenciadora digital Rafa Kalimann já provou que é uma verdadeira camaleoa e adora mudar o estilo dos fios. Nesta sexta-feira (30), foi a vez de fazer mais uma alteração no visual. A ex-bbb optou por trocar o loiro pelo moreno iluminado e encantou a internet.

“Eu sou uma camaleoa né, amo mudanças. Adoro me olhar no espelho e ver um novo momento de Rafaella, me arriscar pra transformação. Eu sou daquelas que se apaixona pelo momento que estou vivendo, então o meu cabelo de hoje, agora morena, é o meu favorito”, disse em entrevista para a revista Glamour. Segundo ela, o novo cabelo tem uma conexão com o estilo que usava durante a adolescência.

De acordo com as informações da revista, o cabelo foi pintado em casa e pela própria influenciadora. Confira o resultado:

Retrospectiva: se inspire nas mudanças da influenciadora

Rafa já teve diversos tipos de cabelos: longos, médios, curtos, ruivos, loiros e morenos. Confira algumas das mudanças feitas pela ex-bbb ao longo dos anos e, quem sabe, se inspire para mudar o visual também!

A ex-bbb não esconde que é adepta do mega hair. Ao entrar no BBB20, Rafa surpreendeu com o tamanho do seu cabelo, que quase batia na cintura. Porém longo do programa, os apliques foram caindo, o lembrete perfeito de que a técnica exige tratamentos e bastante cuidado!

Rafa já teve fios super longos, adotados inclusive ao entrar no BBB21 | Reprodução: Instagram

Sim, Rafa já foi praticamente platinada! Durante sua carreira de influenciadora, ela aderiu diversos tons de loiro e foi do iluminado para o quase branco com muito estilo.

Ela também já apostou em diversos tons de loiro, inclusive no platinado | Reprodução: Instagram

Cabelo médio e com movimento

Ao sair do Big Brother Brasil, Rafa Kalimann aderiu o corte médio após a retirada do mega hair. Antes de começar o seu programa no Globoplay, ela mudou novamente o estilo e adotou uma franja e iluminou os fios, passando uma imagem mais jovial e divertida.