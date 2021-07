Deborah Secco se torna empresária: ‘Se não investir em mim, quem vai?’

“Se eu não investir em mim, quem vai investir? Eu mereço ser acreditada. Como conselho a outras mulheres, digo: acredite muito na sua intuição. Se escute. Só seu coração vai dizer o exato lugar onde você tem que estar”, disse Deborah no canal do youtube de Carolina Ferraz.

“O diretor do filme não me queria. Marquei uma reunião com ele em casa e me vesti de Raquel. E fui performando durante o jantar. O convenci de que eu era a atriz para o papel”, relembrou.