Declaração de presidente escancara crise política em clube da Série A

Recife, PE, 07 (AFI) – Na última terça-feira, o presidente do Sport deu uma declaração que já havia pago os salários atrasados dos atletas. Pouco tempo depois os jogadores foram até uma rede social desmentir a declaração, postando “#mentira”. Atitude que mostra o racha entre o elenco e diretoria do Leão.

O clube tem eleições previstas para o dia 15 deste mês, e esses próximos dias prometem ser bem animado nos bastidores do Leão, já que o presidente rebateu as declarações dos atletas,

“Vou me reunir com o elenco. Quero que me digam quem está mentindo. Não vou admitir essa situação. Eles são funcionários do Sport e serão cobrados. Vão ter que se desculpar por essa situação. Por terem exposto o clube.” Afirma o presidente

Além dessa declaração o presidente disse que havia feito um acordo com os atletas e o salário seria pago até o dia 10 deste mês. O Leão divulgou uma nota em seu site alegando que quitou os casos pontuais e quem não recebeu ainda terá o pagamento feito até esta quarta-feira.

MOTIVO DO DESGASTE

Na postagem do Instagram quinze jogadores se manifestaram, entre eles, Patric, André e Tréllez. Para os atletas a maneira que a diretoria tem levado o assunto. Eles acham que a diretoria deveria pagar os atrasados antes de divulgar publicamente.

Esse não foi o primeiro problema entre diretoria e elenco. Depois do jogo contra o Corinthians, o lateral-direito Patric, quem também é um dos líderes do elenco, foi cortado por comemorar o gol feito, fazendo gestos obscenos em direção ao banco de reservas da própria equipe. Após corte do atleta, elenco ficou ao lado de Patric, indo contra a decisão tomada pela diretoria.

A atual gestão tem apenas mais três semanas para acalmar os ânimos na Ilha do Retiro, pois depois disso eles irão entregar o clube para a nova gestão

SEQUÊNCIA NO BRASILEIRO

O Leão vai até Goiânia nesta quarta-feira enfrentar o Atlético Goianiense, as 19:15h, estádio Antônio Accioly.

A equipe pernambucana luta para se afastar da zona de rebaixamento, que no momento é a primeira equipe fora afastada por um ponto somente